Taranto, un panetto di hashish in camera da letto: arrestato 31enne

TARANTO - Un panetto di hashish poggiato sul tavolino in camera da letto, accanto al letto. Quando i poliziotti della squadra mobile hanno fatto irruzione nella sua abitazione, il 31enne Luciano Martucci non ha fatto in tempo a nascondere lo stupefacente. Per questo motivo il giovane è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio.

Il «pusher», lo scorso mese, era stato denunciato con la setassa accusa. Ma, evidentemente, non aveva perso il «vizio». Infatti da alcuni giorni i poliziotti avevano notato uno strano movimento di tossicodipendenti in prossimità del sua appartamento. E così hanno deciso di intervenire . Oltre al panetto di hashish, sono state sequestrate altre cinque dosi preconfezionate della stessa sostanza stupefacente e 100 euro in banconote di piccolo taglio.