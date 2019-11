Taranto, nascondeva una tonnellata e mezza di fuochi d’artificio: arrestato

TARANTO - I Falchi della Squadra Mobile, da qualche tempo, avevano il sospetto che, nella zona di via Masaccio al Quartiere Tamburi, fosse nascosto un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici illegali.

In considerazione della pericolosità del materiale che, come sospettato poteva essere “custodito” in quei locali, i poliziotti hanno deciso di convocare immediatamente tutti i proprietari dei box per un’accurata ispezione.

Quando, dopo qualche ora, il proprietario di uno dei pochi box rimasti ancora chiusi – un 39 tarantino presente sui luoghi sin dai primi momenti dell’ispezione – si è reso conto che i poliziotti, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, avrebbero forzato la serratura solo allora, si è visto costretto a consegnare le chiavi del garage per consentire di accedervi senza provocare ulteriori, inutili danni.

All’interno del locale i Falchi hanno recuperato 90 cartoni contenenti 359 artifizi pirotecnici categoria F2, per un peso di 1395 kg.