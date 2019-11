Taranto, flash mob delle sardine in contemporanea con assemblea Lega

TARANTO - «Taranto abbraccia le idee portate in piazza dalle Sardine bolognesi. Le sostiene con forza e determinazione». Lo affermano gli organizzatori del «primo flash mob ittico della storia tarantina», fissato per domenica 1 dicembre, alle ore 10, in piazza Maria Immacolata. Nella stessa mattinata, sempre alle 10, è prevista (all’Histò Mar Piccolo) la prima assemblea provinciale della Lega a Taranto, alla presenza del vicesegretario federale Andrea Crippa.

Il gruppo Facebook delle «sardine tarantine» ha già superato le 2.900 iscrizioni. «Nessuna bandiera, nessun partito, nessuno slogan offensivo. Solo la voglia - è detto nell’evento social che annuncia il flash mob - di manifestare pacificamente in nome di una politica più seria e più vera, lontana da parole d’odio, razzismo, fake news e scorrettezza narrativa degli eventi politici. È tempo di reagire e di essere uniti nell’entusiasmo. Un’Italia migliore c'è. Parte dalle piazze. Parte da noi».

All’evento di Taranto dovrebbe partecipare anche Mattia Santori, uno dei fondatori delle 6.000 Sardine di Bologna. «Con la corrente a favore - aggiungono i promotori del flash mob nel capoluogo ionico - vi aspetteremo in piazza. Staremo stretti come sardine». E lanciano gli hashtag #tarantononsilega, #lapuglianonsilega.