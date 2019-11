Taranto, picchia la compagna fino a farle perdere i sensi: arrestato

I carabinieri di Taranto hanno arrestato in flagrante per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e atti persecutori un 40enne pregiudicato di San Marzano di San Giuseppe (Ta). I militari sono intervenuti dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini, perché aveva violentemente aggredito la compagna, colpendola con calci e pugni fino a farle perdere i sensi. L'uomo poi si è allontanato e ha raggiunto velocemente l'abitazione della donna per distruggerle alcuni elettrodomestici. La vittima è stata visitata all'ospedale SS Annunziata di Taranto, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico-facciale. La donna poi ha denunciato il compagno, che è stato rintracciato nella sua abitazione, ed è stato condotto in carcere.