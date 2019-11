Castello Aragonese: a Taranto un dono per il milionesimo visitatore

Il Castello Aragonese di Taranto oggi ha raggiunto il traguardo di un milione di visitatori dalla data di apertura al pubblico avvenuta il 21 marzo 2005. E’ stata Ilaria, una studentessa dell’istituto Olivetti di Lecce in gita d’istruzione a Taranto, a tagliare il nastro ricevendo come simbolico dono un berretto con visiera della Marina militare dal Comandante Marittimo Sud, l’ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello.

Del milione di visitatori, un terzo sono risultati provenire da Taranto e provincia; in particolare gli stranieri sono stati 117.800, i turisti italiani 535.000. Protagonisti di tale risultato, conseguito con l’apertura del Castello alle visite guidate e gratuite dalle 9.30 del mattino alle 3 di notte tutti i giorni dell’anno, sono stati i militari e il personale civile della Difesa addetti al servizio Cerimonie e Visite del Comando Marittimo Sud. «E' un bel traguardo quello di oggi - dice l'ammiraglio Vitiello - per questo splendido maniero che abbiamo aperto al pubblico dal 2005. Un risultato importante che si unisce a quello ottenuto con i luoghi del cuore del Fai, decimo su tutto il territorio nazionale. Quindi siamo particolarmente contenti e questo ci aiuterà a far conoscere ancora di più il Castello Aragonese, la Marina Militare e la città di Taranto».