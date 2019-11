Castellaneta Marina, il Comune regala pini per la riforestazione urbana

TARANTO - Il Comune di Castellaneta e l'Arif Puglia - Agenzia forestale regionale distribuiranno pini d'aleppo a Castellaneta Marina, nella centralissima piazza Selene, il prossimo giovedì 21 novembre, dalle ore 16 alle 19. L'iniziativa, nata in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (TA) e l'associazione Era Ambiente Taranto, mira dunque a donare ai cittadini alberi di pino d'aleppo da piantare in giardino, per ripristinare la foresta urbana gravemente danneggiata dal downburst dello scorso luglio, con l'obiettivo di creare un senso civico a vantaggio dell'ambiente e del paesaggio.

«Con "Ti regalo un albero" vogliamo coinvolgere direttamente i proprietari di ville di Castellaneta Marina, rendendoli protagonisti e allo stesso tempo responsabili della ripartenza e riforestazione della nostra Marina», ha affermato l'assessore all'ambiente e a Castellaneta Marina Giuseppe Angelillo. «Siamo impegnati su più fronti per far tornare più bella di prima la perla della costa tarantina, piegata dai fenomeni atmosferici di questa estate, ma non spezzata. In cantiere abbiamo opere pubbliche e nuovi servizi, ma il nostro faro deve essere sempre la salvaguarda e tutela del bosco pineto, patrimonio inestimabile che rappresenta l'anima e l'unicità di Castellaneta Marina».