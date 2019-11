Ex Ilva, bufera sulla Bellanova e il quadro abbandonato a Taranto: «Un errore»

BARI - Con un messaggio su Facebook il ministro per l’Agricoltura Teresa Bellanova si scusa per aver lasciato «per errore sul palco» il quadro che le hanno consegnato due mesi fa le 'Mamme no dioxin' nel corso di una iniziativa in provincia di Taranto. Sul quadro c'è un teschio nero realizzato con la polvere di minerale raccolta dalle mamme del rione Tamburi che si trova a ridosso del siderurgico. A darlo al ministro c'era anche la mamma di Giorgio Di Ponzio, il 15enne morto per un sarcoma. «Sono pronta a tornare a Taranto ad ascoltare le ragioni di chi lì vive - scrive il ministro - come ho fatto quella sera e tantissime altre volte in questi anni».

«È vero - prosegue Bellanova - nella baraonda emotiva di quella sera, perché di baraonda bisogna parlare quando da madre a madre sei costretta a discutere sulla morte di un figlio, il quadro che vedete nella foto è rimasto per errore sul palco. E di questo me ne dispiaccio».

«Ma vi chiedo - aggiunge - anche di non dare giudizi affrettati su questa vicenda, perché io di quella città me ne sono occupata da sempre, come sanno bene i tarantini». «E perché - conclude il ministro - non mi sono mai risparmiata per risolvere quell'intricata vicenda chiamata Ilva, cercando di coniugare ambiente, salute ed occupazione».