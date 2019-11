Taranto, tenta di uccidere anziana vicina per soldi: arrestato 78enne

La polizia di Taranto ha arrestato in flagrante un 78enne del posto ritenuto responsabile di tentato omicidio nei confronti di un'anziana signora. Un vicino della donna ha allertato il 113 perché sentiva urla provenire da casa dell'anziana, che vive da sola. Pertanto agenti e vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento da una finestra. La donna era riversa sul pavimento, priva di sensi, con ferite e perdite di sangue. Nel corridoio c'era un uomo con i vestiti e gli occhiali sporchi di sangue, che inizialmente sosteneva di aver soccorso la donna. Ma quest'ultima, appena ha ripreso conoscenza, con un filo di voce ha confermato che era stato proprio lui, vicino di casa, ad aggredirla con calci e pugni in quanto voleva dei soldi. L'uomo ha colpito la vittima con una chiave inglese, trovata ancora impregnata di sangue, ed è stato arrestato per tentato omicidio.