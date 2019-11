Taranto, vermi nel negozio di alimentari indiano: sequestrati oltre 130kg di prodotti

La polizia di Taranto ha effettuato numerosi controlli in un negozio di alimentari della centralissima via Berardi, gestito da un cittadino indiano. Nel corso dell'ispezione sono emerse numerose carenze igienico-sanitarie sia dei locali adibiti alle vendite, sia nei depositi. Carne e pesce privi di documenti che ne certificassero la provenienza, 130kg di cereali e legumi non confezionati, e altri alimenti, sono stati sequestrati e distrutti con un compattatore. Il titolare dell'esercizio, un 39enne, è stato invece denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive e frode in commercio. L'attività è stata sospesa.