Martina Franca, spacciava droga in paese: arrestato 30enne

TARANTO - I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne di Martina Franca, già noto alle forze dell'ordine

L'uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di complessivi 98,50 gr di hashish ( un panetto da 80 gr e 18,50 gr suddivisi in involucri in cellophane pronti per essere spacciati), nonché di un coltello da cucina lungo cm 36, utilizzato per il taglio dello stupefacente.

Lo stupefacente sequestrato sarà analizzato dai Carabinieri del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Taranto.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, su disposizione del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.