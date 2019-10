Taranto, il bluff facoltà di Medicina: Rettore Bari dice stop a lezioni

Dopo soli otto giorni dall’avvio delle lezioni, il rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, comunica la sospensione delle attività nella sede didattica di Taranto del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. La decisione è stata assunta, informa una nota dell’Università, a seguito di un confronto serrato con gli studenti.

Solo quattro su 55 iscritti (per una disponibilità massima di 60 posti) sono tarantini. E sin dall’avvio del corso si sono registrate le lamentele degli studenti baresi e degli altri provenienti prevalentemente da fuori provincia, costretti a recarsi a Taranto (nella sede della Cittadella della carità) per le lezioni. «I candidati che hanno espresso preferenza per la sede didattica di Taranto e/o a detta sede assegnati in base alle graduatorie pubblicate sul sito di Ateneo - è detto in una nota dell’Università di Bari - sono ammessi alla frequenza dei corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso la sede didattica di Bari. Il provvedimento decorre da lunedì 28 ottobre 2019».

Le modalità di ammissione «agli insegnamenti svolti nella sede didattica di Bari si aggiunge - saranno pubblicate sul sito Uniba a cura della Presidenza della Scuola di Medicina, entro venerdì 25 ottobre, ore 13. Il Rettore ringrazia tutti gli artefici istituzionali del progetto 'Medicina Tarantò che hanno partecipato al comune desiderio di costituzione di una realtà formativa anche in ambito sanitario, certo che il cammino intrapreso potrà trovare piena realizzazione in un prossimo futuro». Ieri il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a Taranto per la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, aveva sottolineato l’importanza dell’attivazione del corso di laurea nel capoluogo ionico.

SINDACO MELUCCI: SONO RAMMARICATO - «Pur comprendendo gli impedimenti di natura tecnico-amministrativa, non possiamo non esprimere un profondo rammarico al magnifico rettore ed al Miur per la frettolosa decisione di frenare questo avvio, che tanto entusiasmo e tanta speranza avevano già ingenerato nella città. Taranto meritava uno sforzo maggiore e una logica meno ingessata, considerato il suo storico contributo al Paese». Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci commentando la decisione del rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, di sospendere le attività nella sede didattica di Taranto del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ad appena otto giorni dall’avvio delle lezioni.

«Abbiamo convintamente e materialmente sostenuto l’Università degli Studi Aldo Moro in ogni fase di questo insediamento - aggiunge Melucci - che ci sembra solo per motivazioni burocratiche e qualche futile interesse di parte stia slittando di almeno un anno».

«Ora - aggiunge il primo cittadino - ci attendiamo chiarezza ed atti formali per assicurare il corso del 2020-21. Fino ad allora saremo nostro malgrado costretti a sospendere gli effetti e le contribuzioni di cui al recente accordo di programma siglato tra il Comune di Taranto e l’Università degli Studi Aldo Moro. Università che sentiamo di tutti i pugliesi e che forse qualcuno anacronisticamente ritiene ancora esclusivamente barese».

Melucci conferma «la massima collaborazione al professor Bronzini e alla sua struttura, ma adesso chiediamo un serio ed articolato piano di rilancio della presenza universitaria a Taranto, fondamentale per la auspicata svolta della comunità ionica. E, da questo punto di vista, saremo disposti a tutto pur di assicurare dignità a Taranto e ai nostri giovani»

TURCO (PUGLIA CON EMILIANO): DECISIONE AFFRETTATA - «Una decisione affrettata, discutibile e che ci lascia totalmente allibiti e con l’amaro in bocca. Taranto non merita questo dietrofront. Non si può gettare la spugna dopo appena poche settimane. Ogni sistema, ogni nuova iniziativa va rodata e discussa con il territorio, prima di prendere decisioni così repentine. Faremo di tutto affinché Medicina resti a Taranto». Così il consigliere regionale de La Puglia con Emiliano, Giuseppe Turco, sulla sospensione delle attività didattiche della neonata Facoltà di Medicina a Taranto.(