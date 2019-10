Ginosa, truffa comunitaria: Tribunale annulla sequestro azienda imballaggi

Il Tribunale del Riesame di Taranto ha annullato il sequestro in capo alla Logistic & Trade s.r.l., assistita dagli avvocati Michele Laforgia e Federico Straziota, soci di Polis Avvocati, con il dott. Ignazio Pellecchia. Alla società veniva contestato di aver indebitamente ottenuto il finanziamento regionale a valersi su Fondi Fesr per la riqualificazione dell’ex stabilimento tessile di Ginosa, rappresentando, nei bilanci, una situazione economica e finanziaria più florida di quella reale.

L’avvocato Laforgia ha dichiarato: «Siamo soddisfatti perché con questo provvedimento si accerta l'infondatezza delle ipotesi di reato contestate. Il provvedimento inoltre riconosce che l’opera, realizzata anche grazie all’apporto di risorse proprie per oltre tre milioni di euro, è stata correttamente finanziata ed integralmente realizzata. Tra l’altro il progetto ha consentito di assorbire 69 lavoratori in mobilità da anni a causa della risalente vertenza relativa allo stabilimento ex Miroglio».