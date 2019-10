Martina Franca, spaccio di droga, chiamata «Babà», era diventato un lavoro: 3 in carcere

I carabinieri di Martina Franca (Ta) hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne del posto, Martino Basta, residente al Alberobello (Ba), Patrizio Digiuseppe, 48enne di Martina, e Giuseppe Desilvio, 52enne che vive a Montesilvano (Pe), tutti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività investigativa è partita in seguito all'arresto dello scorso 24 febbraio 2018 di Martino Basta, quando in casa sua vennero trovati hashish, materiale per il confezionamento, e contanti. Il 35enne era stato arrestato insieme a un altro 38enne. Lo spaccio per il 35enne era diventato una vera e propria attività lavorativa, tanto che si era creata una rete di collaboratori fissi, in ambito familiare ed extrafamiliare. Dalle indagini è emerso che lo stupefacente veniva portato in Valle d'Itria e durante le conversazioni veniva chiamato talvolta "Babà", che ha dato il nome all'intera operazione.