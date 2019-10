Ginosa, picchia e tenta estorsione a bracciante: arrestato

Un cittadino tunisino di 40 anni, residente a Matera e domiciliato a Ginosa (Taranto), è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di tentata estorsione aggravata, intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera. L’uomo, dedito secondo l'accusa all’attività di 'caporalato', in una piazza di Ginosa avrebbe aggredito un connazionale 42enne, che aveva reclutato per lavorare nelle campagne di Ginosa, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni dai medici dell’ospedale San Pio di Castellaneta.

L’aggressione dovuta a un presunto debito, imposto dal 40enne a titolo estorsivo per la sua opera d’intermediazione abusiva, è stata interrotta dai carabinieri che hanno messo in fuga il 40enne e soccorso la vittima. Il tunisino è stato poi rintracciato in una vicina area di servizio.