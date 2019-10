Taranto, torna a casa ubriaco e aggredisce con coltello figlio 13enne

Ubriaco, quando è rientrato a casa si è scagliato contro il figlio 13enne armato di coltello. Un 48enne è stato arrestato dalla Polizia a Taranto per maltrattamento in famiglia nella serata di venerdì. Alla sala operativa del 113 sono giunte alcune telefonate che segnalavano una violenta lite in famiglia: giunti sul posto gli agenti hanno sedato gli animi, salvo poi accertare che il 48enne era appena rientrato a casa in evidente stato confusionale dovuto all'assunzione di alcol, alla presenza della convivente e dei due figli, di 9 e 13 anni,

Senza un fondato motivo, aveva cominciato ad aggredire il figlio tredicenne: nel corso della lite, l’uomo ha quindi impugnato un coltello da cucina scagliandosi conto il figlio. La donna è intervenuta a difesa del figlio e ne è scaturita una

violenta colluttazione nel corso della quale il 48enne si era ferito ad un braccio.

Stanca e vessata dai continui atteggiamenti aggressivi del convivente, la donna ha denunciato anche altri precedenti episodi di violenza, spesso in presenza dei figli minori. Dopo il ricorso alle cure sanitarie del 118, il 48enne è stato rinchiuso nel carcere di Taranto.