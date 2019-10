Palagianello, spacciava hashish vicino a una scuola: preso 29enne

I Carabinieri della Stazione di Palagianello hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 29enne del posto. I militari, durante un mirato servizio, hanno controllato varie zone della cittadina dove, di sera, i giovani del luogo e talvolta dei paesi limitrofi si riuniscono in gruppi e nei pressi di un istituto scolastico hanno sorpreso il 29enne che, alla vista dei militari, ha tentato invano di disfarsi di un sacchetto, lanciandolo lontano da sé.

I Carabinieri lo hanno recuperato ritrovando all'interno 26 grammi di hashish suddivisi in 13 dosi, un bilancino di precisione ed un portafogli contenente la somma in contate di 15,00 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

Lo stupefacente ed il denaro, ritenuto provento della attività di spaccio, sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato posti agli arresti domiciliari.