Taranto, in cella insospettabile 55enne: in casa aveva mezzo chilo di eroina

Una 55enne incensurata è stata arrestata dalla Polizia al quartiere Paolo VI perché trovata in possesso di un ingente quantitativo di droga. Una pattuglia dei falchi della Squadra mobile ha notato la donna allontanarsi dalla propria abitazione per poi tornare con alcune buste in mano: insospettiti, i poliziotti hanno deciso di eseguire una perquisizione nell'abitazione della donna.

La 55enne era in camera da letto, gli agenti, dietro il tavolo del soggiorno, i poliziotti hanno rinvenuto 9 involucri termosaldati in cellophane bianco di eroina “brown sugar” dal peso complessivo di quasi 500 grammi.

La donna è stata arrestata. Non è da escludere che la 55enne rappresentasse una custode dello stupefacente utilizzato dagli spacciatori che vendono droga in tutto il quartiere. In tal senso, ora, sono orientate le indagini della Polizia coordinate dalla Procura di Taranto.