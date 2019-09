Taranto, minaccia con pistola attivisti al flash-mob per l'ambiente: denunciato

La Digos di Taranto ha denunciato un 57enne del posto per minaccia aggravata dall'uso delle armi. È accaduto tutto nella serata di ieri durante il flash mob sull'ambiente organizzato dal movimento Fridays For Future, in piazza della Vittoria. Durante la distribuzione di volantini relativi alla Marcia per il clima e l'ambiente in programma nei prossimi giorni, un uomo si è avvicinato ai partecipanti inveendo contro di loro. Uno dei promotori del flash mob l'ha invitato a calmarsi, e di tutta risposta il 57enne dopo averlo minacciato ha estratto una pistola dalla cintura. La vittima, spaventata, ha allertato la Digos presente sul posto: gli agenti dopo un breve inseguimento hanno fermato l'uomo. La pistola era del tipo CO2, caricata con pallini d'acciaio.