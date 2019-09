Taranto, polizia trova 2kg di eroina in una casa abbandonata

La polizia di Taranto ha recuperato in una casa abbandonata uno zaino nero con dentro 2kg di eroina, suddivisa in 4 panetti. I poliziotti hanno ispezionato l'appartamento, in via Dante, sospettando che ci potesse essere qualcosa di illecito: infatti tra i cumuli di indumenti e rifiuti accatastati sul pavimento, gli agenti hanno trovato lo zaino con la droga. Scovato anche un tavolino imbandito e uno sgabello: qualcuno fino a poco prima aveva fatto la guardia allo stupefacente.