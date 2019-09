Massafra, nigeriano si denuda in strada e sputa contro le auto di passaggio: arrestato

I carabinieri di Massafra (Ta) hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico un 21enne nigeriano, con precedenti e con il permesso di soggiorno in fase di rinnovo. I militari sono intervenuti in corso Roma dove era stato segnalato l'uomo, in totale stato di alterazione psichica. Il 21enne aveva i pantaloncini abbassati, il petto nudo, e stava delirando, inveendo nei confronti dei passanti, sputando e colpendo le auto con pugni e ginocchiate. Alla vista dei carabinieri ha tentato di aggredirli, ma è stato bloccato: dopo una visita medica è stato portato in carcere.