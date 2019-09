Allarme Arpa Puglia: da ex Ilva emissioni anomale di polveri e diossine

TARANTO - «Sono molto contento di essere a Bari. Questa è una grande piazza e non vedo l’ora di scendere in campo": si è presentato così il nuovo mediano del Bari, il nigeriano Theofilus Awua. Il calciatore africano arriva in prestito dallo Spezia (ma i pugliesi hanno il diritto di riscatto) e oggi ha svolto il primo allenamento con i compagni.

La squadra si è allenata a porte chiuse al San Nicola, con una prima parte dedicata alla sala video, seguita da mobilità articolare in palestra. E’ rientrato regolarmente in gruppo il difensore Sabbione; lavoro differenziato per il terzino Cascione, tabella di lavoro personalizzata per il centrocampista Folorunsho. Domani la squadra si allenerà ancora al San Nicola a porte chiuse.