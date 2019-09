ArcelorMittal, a casa oltre 2500 lavoratori: «Noi vittime sacrificali»

TARANTO - Si dicono «vittime sacrificali di un accordo calato dall’alto e mai discusso con i lavoratori in fabbrica. Accordo maledetto - aggiungono - intavolato per la cessione di Ilva alla multinazionale ArcelorMittal e sottoscritto al Mise il 6 settembre 2018 tra sindacati, Am Investco, Governo e commissari straordinari». Sono una rappresentanza di lavoratori dichiarati temporaneamente in esubero da ArcelorMittal, rimasti in capo all’Ilva in amministrazione straordinaria in regime di cassa integrazione straordinaria a zero ore.

Quell'accordo del 6 settembre, affermano in un comunicato, ha decretato «la messa al lastrico di migliaia di operai": in "qualche mese, sono stati spediti a casa ben 2.586 lavoratori, con criteri di scelta al quanto discutibili». Nonostante «una sentenza del giudice Lorenzo De Napoli - fanno rilevare - che condannava Mittal per comportamento antisindacale, tali motivazioni risultano ancora incomplete e parziali». A un governo «silente ed una giustizia parziale - insistono - fanno eco gli slogan penosi dei sindacati ascoltati nel post accordo: zero esuberi», con un riassorbimento «entro il 2024; promesse che ad oggi ci sembrano chimere; così come utopie restano le promesse di reimpiego dei lavoratori nelle fantomatiche bonifiche, con annessi corsi di cui oggi si è persa voce».

La rappresentanza chiede ora che «qualunque idea o mossa» dei sindacati su questa situazione «venga condivisa preventivamente con noi. Per questo non escludiamo di costituire nei prossimi mesi un Comitato di lavoratori in Cigs, completamente fuori da contesti e logiche sindacali, non sarà serbatoio di voti per nessuno e non sarà foraggiato da alcun partito».