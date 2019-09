Manduria, andava in giro con una pistola carica: arrestato

TARANTO - I Carabinieri del NORM della Compagnia di Manduria hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 47 anni, pregiudicato del luogo, per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.

L'uomo alla vista dei militari nei pressi di un bar di Manduria, ha tentato di fuggire a piedi abbandonando lo scooter su cui viaggiava, ma è stato subito bloccato. Durante la perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto una grossa pistola a tamburo mod. revolver Smith & Wesson, con matricola abrasa, carica di nr. 6 cartucce calibro 38.

L’arma è stata posta sotto sequestro per i successivi accertamenti atti a verificarne, oltre alla provenienza, l’eventuale utilizzo in attività delittuose. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere di Taranto.