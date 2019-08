Laterza, con la Bmw contro un muretto: muore 21enne

Un 21enne di Ginosa, Enrico Palmisano, è morto in un incidente stradale avvenuto la notte di mercoledì a Laterza, in provincia di Taranto. La vittima, in compagnia di altri tre giovani, rimasti feriti, viaggiava a bordo di una Bmw che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il muro di un bed & breakfast dopo aver sbandato e abbattuto segnali stradali in via Cristoforo Colombo.

Sul posto sono intervenuti operatori del 118 e le forze dell’ordine, ma per il 21enne non c'è stato nulla da fare. I feriti sono stati trasportati negli ospedali più vicini.