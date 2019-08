Ginosa Marina, arrestato un caporale del Ciad: trasportava 8 braccianti

Un 29enne del Ciad, domiciliato in Marina di Ginosa è stato arrestato dai Carabinieri per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I militari, durante alcuni controlli in Marina di Ginosa, hanno fermato l'uomo mentre insieme con un suo connazionale 37enne autista di una Fiat Ulysse, stava accompagnando nei campi 8 extracomunitari tutti di origine africana, di età compresa tra i 19 ed i 34anni.

Dai primi accertamenti sono subito emerse le condizioni di sfruttamento a cui erano sottoposti i lavoratori da parte dell’ arrestato che corrispondendo una paga di solo euro 50,00 giornalieri pretendeva che i predetti dovessero lavorare per circa dodici ore al giorno in precarie condizioni igienico-sanitarie ed in violazione delle più elementari norme contrattuali, di salute e di sicurezza sul lavoro.

Nel medesimo contesto sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Taranto, il 37enne del Ciad autista del Fiat Ulysse e il 37enne di Marina di Ginosa, datore di lavoro, al quale sono state contestate sanzioni amministrative ed ammende per € 38.000,00. Mentre l'arrestato è stato posto ai domiciliari.