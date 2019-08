Taranto ammorbata da puzza di gas nauseabonda: la denuncia dell'Usb

TARANTO - «Da 48 ore i quartieri Paolo VI e Tamburi sono assediati da una puzza di gas nauseabonda ed irrespirabile che sta creando problemi ai cittadini. Diventa un problema anche condurre una vita normale: aprire le finestre, uscire per andare a fare la spesa. Le emissioni di gas provenienti dall’area industriale persistono anche questa mattina, così come accaduto ieri». Lo afferma l’Usb di Taranto, facendosi portavoce delle segnalazioni, anche attraverso i social network, di numerosi «operai e cittadini che denunciano l'aria irrespirabile».

«Chiediamo agli enti preposti come Arpa Puglia, vigili del fuoco, Carabinieri del Noe ed infine alla massima autorità cittadina responsabile della salute pubblica, il sindaco Rinaldo Melucci - aggiunge il sindacato - di intervenire, individuare la fonte ed infine agire per tutelare i cittadini». Secondo il coordinatore provinciale dell’Usb, Francesco Rizzo, «Taranto non può rimanere sotto scacco di queste emissioni».