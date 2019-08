Taranto, spacciano hashish a 18 anni: due denunce

La polizia di Taranto ha denunciato due 18enni per spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi si sono accorti della presenza dei due giovanissimi, già noti per precedenti specifici, che avevano assunto strani comportamenti tra Piazza Maria Ausiliatrice e via Giovan Giovine, in tarda serata. I due venivano avvicinati da altri giovani, si allontanavano per chinarsi fra le auto in sosta, e tornavano in piazza con qualcosa in mano. I due spacciatori hanno tentato di scappare, ma i poliziotti hanno trovato nel parafango anteriore di un'auto in sosta un involucro con 7 grammi di hashish, già confezionato. I giovani avevano anche un coltello a serramanico e 100 euro in contanti.