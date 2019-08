Massafra, evade dai domiciliari per uscire a mangiare un gelato: arrestato 60enne

I carabinieri di Massafra (Ta) hanno arrestato in flagrante per evasione un 60enne del posto, che si trovava ai domiciliari. I militari sono andati a casa sua per un controllo e non lo hanno trovato: poco dopo l'hanno visto in un bar del centro storico mentre mangiava un gelato. L'uomo non aveva alcuna autorizzazione per allontanarsi dal luogo di detenzione, così è stato arrestato e portato in carcere.