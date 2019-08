Marina di Ginosa, gambiano ruba abiti e aggredisce negoziante

I Carabinieri della stazione di Marina di Ginosa (TA), hanno arrestato, nella flagranza dei reati di rapina impropria e resistenza a PP.UU., J. D. 22enne del Gambia, domiciliato nella frazione di Metaponto (MT). L’uomo, dopo essere stato sorpreso dal proprietario a rubare alcuni capi di vestiario all’interno del suo negozio di abbigliamento, per tutta risposta lo aggrediva procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Il gambiano, subito fermato dai presenti, per sottrarsi alla cattura, ha opposto anche resistenza nei confronti dei Carabinieri immediatamente intervenuti sul posto.Bloccato, è stato arrestato e accompagnato in carcere.