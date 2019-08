S. Giorgio Jonico, 4 lavoratori in nero: sospeso ristorante

TARANTO - I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico, unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un controllo del territorio finalizzato alla repressione delle violazioni in materia contrattuale, di salute e sicurezza del lavoro, hanno sospeso un ristorante della zona che aveva quattro lavoratori in nero, per i quali il responsabile dell’esercizio non ha mai comunicato al competente Centro territoriale per l’impiego l’assunzione per l’avvio al lavoro.

Nei confronti del datore del lavoro, oltre alla sospensione immediata dell’attività commerciale, sono state comminate sanzioni amministrative per quasi 9.200 euro.