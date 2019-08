Taranto, sequestrati 3 quintali di cozze di dubbia provenienza, pronte per finire sulle tavole: 2 denunce

La polizia di Taranto insieme alla Guardia Costiera ha passato al setaccio i banchi del pesce in piazzale Democrito, nella città vecchia, dove sono stati trovati molti uomini che sgusciavano cozze per confezionarle in vaschette di plastica. I mitili erano privi dei certificati di tracciabilità, esposti ai gas di scarico, e anche nel mare è stato trovato un grosso quantitativo di cozze pronte per essere trattate e sgusciate. Due persone sono state denunciate per illecita commercializzazione di mitili pericolosi per la salute pubblica. Sequestrati oltre 3 quintali di cozze, tutte distrutte con il compattatore.