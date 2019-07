Garante minori: «Pilato è stella del nuoto ma Taranto è senza piscina»

TARANTO - «E' nata una stella in Puglia», così il Garante regionale dei Minori, Ludovico Abbaticchio, commenta con 'soddisfazionè l’argento mondiale nei 50 rana di Benedetta Pilato, 14enne di Pulsano, provincia di Taranto: «è stata una grande emozione», aggiunge, «in batteria ha sorpreso tutti stabilendo il nuovo record italiano (29"98) e vincendo la medaglia d’argento».

Abbaticchio la descrive come «una ragazzina sorridente e caparbia pronta ad affrontare sacrifici e disagi per una grande Passione», tanta, visto che «Taranto - scrive - NON HA ancora una PISCINA OLIMPIONICA da 50 metri e non è semplice mantenere acceso l’entusiasmo per uno sport che ti obbliga ogni giorno ad affrontare mille difficoltà. Per questo l’argento di Benedetta ha un grande valore aggiunto: tanto sacrificio ma soprattutto tanta determinazione».

«I diritti dei bambini!», esclama Abbaticchio: «Siamo sempre pronti a citarli ma a volte dimentichiamo di applicarli», "dobbiamo impegnarci perché non sia sempre così difficile praticare uno sport, impegnarci affinché nelle scelte di una buona Amministrazione ci siano sempre più buone strutture sportive a sostenere l’impegno dei tanti ragazzi». E ha concluso invitando Benedetta Pilato alle iniziative per «il 20 novembre Giornata mondiale dei Diritti dei bambini e delle bambine in Regione a parlarci del suo mondo, dei suoi desideri delle sue difficoltà».