Taranto, lanciano uova contro sede del Pd, Vaccari: «Ennesimo attacco»

TARANTO - Lancio di uova contro la sede di un circolo del Pd del rione Paolo VI Taranto oggi prima dell’inizio della iniziativa pubblica sul tema 'Strada facendo: la sanità a Taranto, quale futurò, a cui partecipano Elena Gentile e il segretario provinciale Giampiero Mancarelli.

«Ancora un attacco, l’ennesimo, ai danni di un circolo del Pd, il Paolo VI a Taranto, cui va la nostra solidarietà e vicinanza», dice Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Partito democratico. «Continuano con una frequenza sempre più allarmante - aggiunge - atti intimidatori contro il Partito democratico in tutto il Paese. A queste persone rispondiamo che la loro vigliaccheria non ci spaventa e non ci ferma e che tutti i circoli, patrimonio della nostra comunità e di tutto il partito, continueranno senza paura il grande lavoro che fanno sul territorio».