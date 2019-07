ArcelorMittal, sindacati: il 2 agosto sciopero in area portuale

Le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per la giornata di venerdì 2 agosto dei lavoratori del terzo e quinto sporgente dell’area portuale gestita da ArcelorMittal (reparto Ima) per protestare contro l’affidamento del servizio di caricamento di coils attraverso una compagnia portuale mentre sono in cassa integrazione ordinaria i lavoratori diretti dello stabilimento.

«Le scriventi organizzazioni sindacali - è detto nella nota inviata all’Ufficio relazioni industriali, al capo area di stabilimento e per conoscenza all’Inps - hanno verificato che all’interno dello sporgente n.1 si stanno effettuando operazioni di caricamento coils sulla nave Johann attraverso una compagnia portuale. Al momento ci risulta che i lavoratori sociali sono in cassa integrazione ordinaria guadagni in quanto l’azienda ha deciso unilateralmente di ridurre le attività di carico navi».

Tale situazione, secondo Fim, Fiom e Uilm, «ha determinato di fatto una difficoltà aziendale tanto da assegnare le stesse attività, svolte dai lavoratori sociali, a compagnie portuali. Ritenendo, pertanto, inaccettabile e inqualificabile l’atteggiamento di ArcelorMittal - osservano i sindacati - in merito alla gestione della cassa integrazione, si proclamano 24 ore di sciopero nella giornata di venerdì 2 agosto 2019».