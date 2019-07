Martina Franca, allevatore incornato dal toro: è grave

Incornato dal toro, grave un 50enne. Un allevatore martinese, A.T., è ricoverato in condizioni critiche al SS. Annunziata di Taranto per le ferite riportare ieri mentre stava svolgendo il suo lavoro nella masseria Montichillo che si trova nelle campagne tra la città di Martina Franca e Mottola.

Per cause ancora da chiarire l’animale, un giovane toro presente nell’allevamento dell’azienda, si sarebbe infuriato e avrebbe caricato all’improvviso l’allevatore che non ha avuto scampo. L’uomo ha provato a fuggire, ma è stato travolto ed incornato dal toro.

Soccorso da alcuni colleghi di lavoro, l’allevatore è stato affidato alle cure di un equipaggio del 118 giunto nella masseria dopo qualche minuto.

Vista la gravità della situazione, i medici del servizio di emergenza hanno immediatamente trasportato il ferito in ospedale a Taranto. Le sue condizioni, all’arrivo nel nosocomio, erano critiche. Sull’episodio ha avviato indagini la Polizia del Commissariato di Martina Franca.