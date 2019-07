Taranto, la madre non gli dà soldi per la droga, lui tenta di strangolarla: arrestato

Dopo l’ennesimo litigio, ha schiaffeggiato la madre e le ha messo le mani al collo nel tentativo di strangolarla, ma la donna è riuscita a divincolarsi e a mettersi in salvo. L’episodio è avvenuto a Taranto, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un giovane di 19 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vittima ha chiamato la Sala Operativa della Questura di Taranto, raccontando di essere fuggita di casa (abbandonando le scarpe) dopo essere stata aggredita dal figlio. Ai poliziotti giunti sul posto la donna, impaurita e spaventata, ha raccontato che il ragazzo, per acquistare dosi di droga, da tempo reagiva con violenza al diniego delle richieste, ormai quotidiane, di somme di denaro. L'ultimo episodio ieri sera con il tentativo di strangolamento. Gli agenti hanno così raggiunto l’abitazione e arrestato il 19enne anche in considerazione di altri analoghi episodi di violenza di cui si era reso responsabile.