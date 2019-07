Grottaglie, esce dal carcere e perseguita l’ex moglie: arrestato

TARANTO - Uscito dal carcere nel gennaio scorso, aveva iniziato a perseguitare l’ex compagna con pedinamenti, danneggiamenti e tentativi di aggressione: per questo la Polizia ha arrestato per stalking un 36enne di Grottaglie (Taranto). Una donna ha chiesto aiuto alla Sala Operativa del Commissariato perché il suo ex compagno, in evidente stato di agitazione, all’esterno della sua abitazione, stava dando in escandescenze, cercando di forzare il portone d’ingresso. Il personale della Volante ha individuato l’uomo che pochi minuti prima, per sfogare la sua rabbia, con calci e pugni aveva mandato in frantumi i finestrini della macchina della madre della vittima, parcheggiata nei paraggi.

Rassicurata ed accompagnata negli uffici del Commissariato, la donna ha raccontato che l’uomo aveva iniziato a perseguitarla da quando lei aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale. Lo scorso febbraio il 36enne, in preda a un ennesimo attacco di rabbia, se l’era presa con la porta d’ingresso all’abitazione della vittima, danneggiandola. Pochi giorni fa, un’ennesima aggressione, all’interno di un bagno pubblico: soltanto l'intervento di alcuni avventori ha permesso alla donna di sottrarsi alla furia dell’uomo e di allontanarsi. Ieri pomeriggio, l’ulteriore tentativo di aggressione è stato bloccato dai poliziotti del locale Commissariato.