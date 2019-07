Taranto, perseguita la moglie per 18 anni e la minaccia con la foto di una pistola: denunciato

La polizia di Taranto ha denunciato un 49enne del posto per violenza sessuale, minacce e atti persecutori nei confronti della moglie. La donna ha riferito di essere vittima di violenze fisiche e morali da 18 anni: il marito, spinto dalla gelosia, la perseguitava anche sui luoghi di lavoro, pretendeva di accompagnarla e di prenderla anche a brevissime distanze, voleva sempre che lei gli consegnasse il cellulare per controllarlo. Di recente le aveva inviato sul telefono la foto di una pistola, con pesanti minacce di morte. La donna, riconoscendo il tavolo della cucina, ha deciso di rivolgersi alla Polizia per mettere fine alle minacce. E la perquisizione ha fatto trovare agli agenti una pistola, a salve, che è stata sequestrata.