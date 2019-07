Taranto, vessava la sorella per avere parte dell'eredità: arrestato

TARANTO - Per anni ha perseguitato la sorella per avere parte dell'eredità, per questo un 61enne di Sava è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori e lesioni personali volontarie aggravate.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia della sorella dell’uomo, hanno fatto emergere un contesto di completo assoggettamento psicologico e vessatorio in cui versava la vittima ormai da anni, per motivi di natura economica legati all’eredità ricevuta.

In particolare nel corso delle indagini i Carabinieri hanno ricostruito l’intera vicenda ed acquisito importati elementi probatori che hanno ben evidenziato le responsabilità penali a carico dell’indagato, per le quali il Pubblico Ministero inquirente ha richiesto al GIP un provvedimento cautelare. I militari della medesima Stazione, ricevuto il provvedimento hanno tratto in arresto il 61enne e, al termine delle formalità di rito sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.