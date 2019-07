Taranto, fanno esplodere bomba carta su auto: preso uno dei 2 responsabili

Il 1 luglio scorso intorno alle 2.30 di notte un'autovettura è stata gravemente danneggiata nel quartiere Paolo VI di Taranto dopo l'esplosione di una bomba carta. Le indagini hanno permesso di trarre in arresto Michele De Lorenzis, 32enne tarantino, con precedenti, che ha agito insieme a un secondo soggetto, ancora non identificato. I due avrebbero collocato l'ordigno sulla carrozzeria di una Ford Fiesta, parcheggiata, e l'esplosione ha provocato danni al cofano e al parabrezza. Poi i due sono fuggiti a bordo di una moto di grossa cilindrata, mentre erano giunti sul luogo del delitto con una Audi A3. Pertanto i carabinieri si sono appostati per pizzicarli non appena sarebbero andati a recuperare l'auto. Infatti dopo qualche ora sono tornati: De Lorenzis è stato bloccato, mentre l'altro è riuscito a scappare, prima a bordo dell'Audi e poi a piedi. De Lorenzis è stato condotto in carcere.