ArcelorMittal, Bonafede: «Impunità penale non ci sarà»

Per l’ex Ilva «non ci sarà l’impunità penale, perché non c'è nessuno che può pensare di lavorare sottraendosi alla legge». Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervenendo a Viareggio (Lucca) alla riunione del comitato che riunisce tutte le associazioni delle vittime di disastri, organizzata per il decennale della strage ferroviaria.