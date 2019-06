Taranto, picchia l'anziana madre e le devasta casa: arrestato 45enne

La polizia di Taranto ha arrestato per maltrattamenti in famiglia un 45enne tarantino. L'uomo, che vagava nell'atrio del condominio con mani e braccia insanguinate in stato di alterazione psichica, alla vista dei poliziotti si è scagliato contro di loro. Altri agenti, nel frattempo, sono saliti al primo piano dove c'era l'anziana madre dell'uomo, da lui aggredita poco prima. I poliziotti l'hanno rassicurata, hanno chiamato i soccorsi e notato che l'uomo aveva devastato l'appartamento, rompendo i vetri, i quadri, e macchiando le pareti. Ascoltando la madre e la sorella dell'uomo è emerso che non era la prima volta che accadevano episodi del genere. Il 45enne è stato arrestato.