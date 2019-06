S.Giorgio Jonico: accoltella la compagna al ventre, in cella 52enne albanese

I carabinieri di San Giorgio Jonico (Ta) hanno arrestato in flagrante un 52enne albanese, Marku Gjon, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, già agli arresti domiciliari per prostituzione, armato di coltello a serramanico ha accoltellato la compagna al ventre dopo un litigio. La donna, trasportata all'ospedale SS.Annunziata di Taranto, se la caverà con 10 giorni di prognosi, mentre per l'albanese si sono aperte le porte del carcere.