Taranto, estorce soldi alla ex per finta operazione al ginocchio: arrestato

La polizia di Taranto ha arrestato un 19enne e denunciato una minorenne per tentata estorsione in concorso. Le indagini sono partite dalla denuncia di una 25enne, che da giorni era vittima di continue richieste di denaro da parte dell'ex fidanzato, che sosteneva di dover subire un'operazione chirurgica a un ginocchio. I poliziotti hanno colto in flagrante i responsabili, perché la vittima si è presentata all'appuntamento con la complice dell'ex - la minorenne denunciata - con i 500 euro che le erano stati chiesti. All'incontro si è presentato anche il 19enne, che non aveva alcun problema al ginocchio. Dai racconti della vittima è emerso che più volte in passato il ragazzo si era fatto consegnare alcune centinaia di euro.