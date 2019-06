Taranto, sorpreso con un chilo di hashish: arrestato 26enne

TARANTO - Sorpreso con un chilo di hashish: arrestato dalla polizia 26enne di Taranto. Da alcuni giorni i Falchi della Questura di Taranto avevano avviato una mirata attività di monitoraggio in Viale del Lavoro, al Quartiere Paolo Sesto, perché sospettavano un frenetico traffico di sostanze stupefacenti. Sospetti che erano stati avvalorati anche dalla presenza di cani di grossa taglia messi a guardia di numerosi scantinati. Notato il giovane che cercava di nascondere qualcosa nella tasca, i poliziotti hanno dato il via alla perquisizione,recuperando cinque panetti di hashish da cento grammi ciascuno.

Il controllo, proseguito in uno degli scantinati risultati di proprietà della famiglia del fermato, ha permesso di recuperare altri 450 grammi della stessa sostanza stupefacente, nascosti nel cassetto di un mobile. Il giovane incensurato di 26 anni è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’hashish recuperato, circa un kg, è stato posto sotto sequestro.