Fragagnano, a centinaia ai funerali del pompiere morto

Lacrime e applausi ai funerali di Antonio Dell’Anna, di 54 anni, il vigile del fuoco morto in servizio martedì mentre con i suoi colleghi era impegnato nello spegnimento di un incendio nel fienile di un centro ippico alle porte di San Giorgio Jonico (Taranto).

La cerimonia funebre si è svolta in piazza Toniolo, a Fragagnano, con lo schieramento di Vigili del fuoco in divisa e la partecipazione di centinaia di cittadini e di autorità civili, militari e religiose.

In prima fila, accanto ai familiari di Dell’Anna, c'erano il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Fabio Dattilo e il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Taranto Pierpaolo Patrizietti. La bandiera tricolore avvolgeva la bara, portata a spalla dai colleghi del vigile del fuoco. Accanto al palco, uno striscione con l'immagine sorridente della vittima accompagnata dalla frase "Antonio sempre con noi».