Taranto, questore notifica primo Daspo urbano a parcheggiatore abusivo

Il questore di Taranto, Giuseppe Bellassai, ha notificato il primo Daspo urbano a un parcheggiatore abusivo, impedendogli di frequentare alcune vie della città. L'uomo era già gravato da precedenti di polizia, e aveva avuto il foglio di via dal comune di Grottaglie. Inoltre era stato condannato per furto, evasione, e aveva avuto già tre ordini di allontanamento dopo essere stato pizzicato mentre esercitava in pieno centro nel capoluogo jonico l'attività di parcheggiatore abusivo. L'uomo era diventato così aggressivo da limitare la libera fruizione delle strade da parte dei cittadini che volevano lasciare il veicolo in sosta.

L'uomo, quindi, per un anno non potrà accedere nell'area tra via Roma, Piazza Kennedy, via Pitagora, Via Viola, via Duca degli Abruzzi, Corso Umberto, Corso due Mari e nell’area tra Corso Due Mari, Lungomare, Piazza Ebalia, Via Berardi, Piazza M. Immacolata, via Mignogna e Corso Umberto. Gli sarà consentito solo il transito senza sosta a bordo di mezzi pubblici o privati.