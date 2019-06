Ex Ilva, esuberi e assunzioni: oggi in Federmeccanica a Roma la resa dei conti

Il rispetto dell’accordo sindacale per lo stabilimento siderurgico di Taranto siglato al Mise il 6 settembre del 2018 sarà al centro di un incontro che si svolgerà oggi, a partire dalle 10, nella sede di Federmeccanica a Roma. All’ordine del giorno la questione delle graduatorie degli assunti e degli esuberi, al centro di polemiche e azioni legali. Quanti ritengono di essere stati ingiustamente dichiarati in esubero per errata attribuzione dei punteggi tra i lavoratori del Siderurgico di Taranto rimasti in capo all’azienda in amministrazione straordinaria a zero ore dopo il passaggio dell’ex Ilva ad ArcelorMittal, dovranno intraprendere individualmente azioni legali. È quanto emerso nella riunione dell’altroieri tra azienda e sindacati.

Il 22 marzo scorso, accogliendo un ricorso dell’Usb, il Giudice del Lavoro di Taranto Lorenzo De Napoli ha condannato l’azienda per condotta antisindacale rilevando mancanza di trasparenza nella comunicazione delle graduatorie e dei criteri scelti per l’individuazione di assunti ed esuberi. Fim, Fiom e Uilm nell’incontro con l’azienda hanno segnalato «tutta la serie di criticità e zone d’ombra - è detto in una nota - su una parte del processo selettivo adottato dall’azienda. Per effetto della sentenza è diventato di fatto impraticabile continuare il percorso sindacale intrapreso da Fim, Fiom e Uilm, risultato per il quale ogni eventuale caso rientra in un contesto di diritto individuale del lavoratore e non più collettivo». Sarà «dunque opportuno - aggiungono i sindacati - che ogni singolo caso dovrà necessariamente rivendicare l’eventuale diritto con impugnativa in sede stragiudiziale. Gli uffici legali di Fim, Fiom e Uilm saranno a disposizione per il consulto di ogni singolo caso cui ne deriverà eventuale procedimento impugnativo».



Domani, invece, in sede di confronto azienda-consiglio di fabbrica, ci sarà il secondo round sulla richiesta di cassa integrazione ordinaria per 1.395 dipendenti sugli 8.250 in forza allo stabilimento di Taranto, a partire dall’1 luglio prossimo e per 13 settimane.

L’Usb sostiene di aver trovato «un muro alzato dai gestori dello stabilimento, ArcelorMittal, che non hanno nessuna intenzione di dialogare in merito agli errori commessi e non sono disponibili ad intavolare nessun tipo di accordo». L’azienda ha un atteggiamento ambiguo che prende in giro l’intera città di Taranto, non solo i lavoratori: da una parte dà l’impressione di essere aperta e presente negli eventi pubblici vissuti dalla comunità, dall’altra mostra segni di indifferenza e disprezzo rispetto al sacrosanto diritto alla salute e al lavoro dei lavoratori e dei cittadini».



Secondo l’Usb, «questa ulteriore cassa non è conseguente all’aspetto produttivo, che non è variato negli anni, ma è una reazione alla sentenza del tribunale e all’annuncio da parte del Ministero alla riapertura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale».

Quanto avviene, denuncia il coordinatore provinciale del sindacato di base, Francesco Rizzo, «è un “regolamento dei conti” ed ArcelorMittal sta mostrando i muscoli nei confronti del sindacato che lo ha portato in Tribunale, nei confronti del Governo e di una comunità intera e quindi fa passare un solo messaggio: “qui si fa come dico io”. A questo punto ci appelliamo al Governo che dovrebbe richiamare ArcelorMittal, che ricordiamo è gestore in affitto e non è il proprietario, che si è palesemente reso inaffidabile nella gestione dello stabilimento».