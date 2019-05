Taranto, cibo scaduto e conservato male: chiuso ristorante

La polizia di Taranto ha sospeso l'attività di un ristorante del centro in quanto, nel corso di un controllo, gli agenti hanno riscontrato numerose carenze igienico-sanitarie nei locali adibiti alla preparazione dei piatti, in quelli destinati alla conservazione degli alimenti e negli spogliatoi. In particolare c'erano frutta e verdura, carne mal conservata, pasta e prodotti surgelati scaduti, e tutto è stato posto sotto sequestro. Al gestore dell'attività è stata notificata l'ordinanza di sospensione immediata dell'attività e l'Enel ha sospeso l'erogazione di energia elettrica per morosità. Da ulteriori controlli gli agenti si sono accorti che il gestore del locale aveva anche allacciato illegalmente un bypass con rubinetto che gli consentiva di rubare il gas metano da un altro contatore, in quanto il suo era già stato staccato sempre per morosità. L'uomo è stato denunciato.