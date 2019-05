Massafra, spacciano davanti a scuola: arrestati due 19enni

I carabinieri di Massafra (Ta) hanno arrestato due 19enni del posto, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. i militari hanno sorpreso i giovani che - nei pressi di una scuola della città - gettavano via due panetti di hashish di 92 grammi di peso. I carabinieri hanno perquisito le rispettive abitazioni, e in una hanno trovato 48 grammi di cocaina. Uno di loro è stato condotto in carcere, l'altro è ai domiciliari. La droga, immessa sul mercato, avrebbe fruttato 7mila euro circa.